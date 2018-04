Dirigido por Felipe Hirsch e produzido pela RT Features, o longa-metragem “Severina” está em cartaz nos cinemas, dentro do projeto Sessão Vitrine Petrobrás, exibido em um circuito de mais de 20 cidades.

O filme conta a história de um livreiro melancólico e aspirante a escritor (Javier Drolas), que tem sua rotina abalada pelas aparições e desaparições de sua nova musa, uma mulher misteriosa que rouba na sua livraria (Carla Quevedo). Logo, ele descobre que ela rouba nas livrarias de outros livreiros também. Então, ele começa a viver um delírio amoroso, na fronteira entre a ficção e a realidade.

Também assinado por Hirsch, o roteiro do longa foi baseado no original do escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa e começou a ser produzido durante a criação de Puzzle, projeto teatral realizado especialmente para a Feira de Livro de Frankfurt (Alemanha), em 2013.

Rodado inteiramente no Uruguai e falado em castelhano, o filme – que teve sua première mundial no Festival de Locarno, na Suíça, em agosto de 2017 – traz no elenco os atores argentinos Javier Drolas, Carla Quevedo e Alejandro Awada, o chileno Alfredo Castro, e o uruguaio Daniel Hendler.