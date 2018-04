Segundo longa do diretor Rafael Primot (Gata Velha ainda Mia), Todo Clichê do Amor, em cartaz desde o dia 12 de abril, é protagonizado por Maria Luisa Mendonça, Débora Falabella e Marjorie Estiano. O filme é uma comédia sobre temas comuns, em quatro histórias que se entrelaçam numa grande metrópole como São Paulo, um clichê que não se satura e que possui abordagens infinitas.

O longa fala sobre afeto, comportamentos dentro de relações amorosas, dificuldades de acessar sentimentos e do quão importante é romper a barreira do silêncio e se abrir para o amor, seja ele qual for: fraternal, amoroso ou sexual.

Todo Clichê do Amor tem o frescor de situações clichetescas e por vezes novelescas como num livro ruim que se vende nas bancas, mas que, unidas, justapostas, intercaladas e novamente revisitadas, soam novas, divertidas e únicas. E, para construir essas situações ao lado das protagonistas, o filme ainda conta com a participação de Eucir de Souza, um homem sem paladar e sua esposa cega, interpretada por Clarissa Kiste, Amanda Mirásci, uma deficiente auditiva, e Gilda Nomacce como uma divertida atendente de lanchonete. O elenco ainda conta com Giovana Zotti, como uma divertida maquiadora, e João Baldasserini, que vive um ator pornô.

O filme constrói um microcosmo feito para romper barreiras afetivas, observar o outro e o aceitar, até mesmo passar a admirá-lo ou amá-lo.