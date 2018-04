"A Festa da Joana", de Kelly Cristina Spinelli e Vera Vasques

Para incentivar a produção cultural de mulheres e dar visibilidade à produção cinematográfica feminina, a TV Brasil apresenta a partir desta segunda (23), os filmes inéditos do Prêmio Carmen Santos de Cinema de Mulheres.

As duas primeiras obras em cartaz são curtas-metragens: o drama “Papéis de Adélia”, com direção de Ludmilla Rossi, às 23h45; e o infantil “A Festa da Joana”, dirigida por Kelly Cristina Spinelli e Vera Vasques, às 23h52. As demais produções ainda não têm data de estreia definida.

Ao todo, a emissora pública deve levar ao ar 16 filmes selecionados no concurso. Estão previstas as exibições de dez produções de curta-metragem, com cinco minutos em média, e de outras seis de média-metragem, com cerca de 26 minutos.

A iniciativa fomenta obras audiovisuais assinadas e dirigidas por mulheres, abrangendo trabalhos nos gêneros de ficção e documentário, contemplando também projetos voltados para o público infantil ou com técnicas de animação.

O edital estimula políticas públicas transversais que envolvam a participação feminina na cultura. Além de viabilizar a produção cinematográfica de mulheres e reconhecer o trabalho de diretoras e técnicas do audiovisual brasileiro, a iniciativa oferece de forma criativa e inovadora a temática da construção da equidade, além do fomento aos direitos da mulher e à cidadania.

O Prêmio Carmen Santos de Cinema de Mulheres visa conferir visibilidade e oportunidade para as cineastas, contribuindo para a diversidade e para a igualdade de gênero, possibilitando o acesso a obras realizadas por mulheres, com temas, narrativas e enredos tratados com profundidade, estética diversificada e qualidade técnica.