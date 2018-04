A diretora Lúcia Murat começou a filmar o seriado documental “Vestígios do Brasil”, que será exibido no canal CineBrasilTV. Em 12 episódios, a produção vai retratar as memórias do Relatório Figueiredo, mais de sete mil páginas sobre a tomada dos territórios indígenas ao longo do século XX, que incluem denúncias de violações e torturas em 130 postos onde viviam as tribos. Os documentos foram encontrados somente em 2012, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, durante as investigações da Comissão da Verdade.