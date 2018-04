As filmagens de “Marighella” terminaram no dia 14 de fevereiro, depois de dois meses de intensas gravações e cinco anos de preparação com a O2 Filmes. O longa-metragem marca a estreia do ator Wagner Moura atrás das câmeras e deve chegar ao circuito exibidor em 2019.

O recorte histórico está centrado nos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960. Seu Jorge é o protagonista.