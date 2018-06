A TV Cultura incluiu na sua grade de programas em junho a série “Boris e Rufus”, produzida pela brasileira Belli Studio, e que aborda, em algumas aventuras, os problemas do uso das tecnologias, provocando as crianças a pensarem sobre alguns cuidados.

Com estreia agendada para às 20h15 de segunda-feira (4/06), a produção conta histórias de Boris, um cachorro ranzinza, e Rufus, um furão brincalhão e muito inteligente, que se metem em encrencas acessando a interpetnet e outras tecnologias quando seu dono sai de casa. Eles são vizinhos de Leopoldo, um gato dissimulado e competitivo que vive na mansão ao lado. Como eles deixam de se comportar como animais de estimação e assumem características e ambições mais humanas, o desenho aborda temas que focam na valorização da amizade e ajuda ao próximo, sempre de forma divertida.

A série será transmitida todas as segundas-feiras, às 20h15, com horário alternativo aos sábados, às 18h.

O desenho também faz parte da grade de exibição do canal Disney XD no Brasil e todos os países da América Latina. A equipe da Belli Studio mantém tratativas com mais emissoras de canal aberto para transmissão da animação.

A produção, que iniciou em Blumenau (SC), saiu do papel e passou a se tornar uma realidade há cerca de três anos, a partir da assinatura com o canal Disney XD e o início do processo de animação. No total, mais de 90 profissionais participaram diretamente desde o início da criação da obra, com contratos, roteiros, ilustrações, animações, vozes originais, traduções e dublagens, trilha sonora, gravação e acessibilidade. Mesmo com poucos meses de estreia, a série já colhe os primeiros resultados, tendo sido premiada no festival “Chilemonos” (Chile) como a melhor série latino-americana, escolhida por votação entre mais de 20 mil crianças.