O 5º Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste foi realizado entre os dias 22 e 28 de abril, na Pousada Monjolo, em Nerópolis. Participaram os diretores e produtores dos nove projetos selecionados para a imersão, onde tiveram a oportunidade de qualificar e aprimorar os seus projetos a partir das orientações e opiniões dos profissionais do audiovisual da equipe de tutores. As trocas de experiências, de contatos e de ideias marcou a semana de imersão.

Como resultados desta edição, o laboratório contabiliza 37 profissionais envolvidos, sete tutores, três palestrantes, sendo uma palestra destinada aos participantes do laboratório, além de uma palestra e uma masterclass abertas ao público em geral. No total, foram 239 inscritos e 246 participantes nas atividades abertas ao público.

Os nove projetos participantes representaram os Estados do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Em 2018, o laboratório recebeu 54 inscrições, sendo 24 do Distrito Federal, 20 de Goiás, 9 do Mato Grosso e 1 do Mato Grosso do Sul. Dentre os projetos inscritos, estavam 18 séries para TV e 36 longas-metragens, sendo 37 projetos ficcionais, 15 documentais, 2 projetos híbridos e 2 de animação. Beth Formaggini, Daniela Aun, Fernanda De Capua, Mariana Brasil, Mariana Trench, Rafael Sampaio e Sabina Anzuategui integraram a equipe de tutores.

Os tutores destacaram no pitching final, realizado na manhã de sábado, como os projetos mudaram de forma ao longo dos dias e como todos eles saíram melhor formatados e mais preparados para buscar financiamentos público e privado. Um exemplo disso é que, ao final desta semana de imersão, um projeto já saiu do Icumam Lab com proposta de coprodução, um mudou de nome, uma animação ganhou um personagem novo.

Dentro da programação, os participantes tiveram instrumentações de pitch, formatação de projetos e sobre o circuito internacional que colaboraram para o desenvolvimento e qualificação dos diretores e produtores e também dos projetos. Neste ano, os participantes ainda foram premiados, algo inédito no laboratório e que contribui para o desenvolvimento dos projetos com as premiações de consultorias de produção executiva, e com a realização destes com os prêmios de pós-produção e finalização de imagem e som.

Uma das palestras do 5º Icumam Lab foi destinada aos participantes do laboratório: “A importância da pós-produção e efeitos no desenvolvimento de projetos”, ministrada por Marcelo Siqueira, diretor da Mistika.

José Augusto de Blasiis ministrou a palestra aberta ao público em geral, com o tema “Pacote de Acessibilidade – A inclusão como nova realidade no audiovisual brasileiro”. Já a masterclass foi com Zé Brandão, foi com o tema “Irmão do Jorel, Tromba Trem, Historietas Assombradas: produzindo animação no Brasil”. As duas atividades foram gratuitas e aconteceram na Pousada Monjolo, mesmo local da imersão, e contaram com presença do público em peso, que lotou o espaço.

Esta quinta edição do Icumam Lab teve uma novidade: os projetos de maior destaque foram escolhidos durante o pitching final, realizado na manhã de sábado, e receberam prêmios das empresas Mistika, DOT Cine, Coletivo C/as4tro, Cinemática Audiovisual e pelo SAPPI – Seminário Audiovisual de Produtoras e Produtores Independentes.

Os premiados foram:

Meninas em Conflito com a Lei (MT), que ganhou 36 horas de correção de cor oferecido pela DOT Cine e também uma participação nas rodadas de negócios e reuniões com players convidados do III SAPPI;

Micronauta (GO), que ganhou 5 horas de consultoria de produção Executiva, oferecido pelo Coletivo C/as4tro;

Mike (DF), que ganhou o prêmio Conformação, aplicação de letreiros e DCP oferecido pela Mistika;

Xerifes do Mar (DF), que ganhou um Serviço completo de mixagem 5.1 oferecido pela Cinemática Audiovisual e também 5 horas de consultoria de produção Executiva, oferecido pelo Coletivo C/as4tro;

Hotel Califórnia (GO), Micronauta (GO) e Xerifes do Mar (DF), que receberam o Prêmio especial Icumam – Menção Honrosa.