Festival dedicado à produção de novos realizadores, o BIFF – Brasilia International Film Festival (Festival Internacional de Cinema de Brasília) está preparando sua sexta edição para o período de 9 a 18 de novembro. Serão dez dias de intensa programação, com exibições no Cine Brasília, Cine Cultura Liberty Mall e também no Teatro da Praça em Taguatinga.

Em 2018, o BIFF apresentará duas mostras competitivas, uma de ficção e outra de documentários, com oito filmes em cada uma. As inscrições para a seleção poderão ser feitas de 31 de maio a 31 de julho. Os filmes serão analisados por uma comissão curadora e o anúncio dos 16 filmes selecionados acontecerá no dia 1º de setembro, quando também será divulgada toda a programação paralela do festival, com mostras especiais, oficinas, palestras e debates. Regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site www.biffestival.com.

Dentre as exigências para participar estão: duração mínima de 60 minutos, ser no máximo o terceiro filme do diretor e ter sido finalizado em 2017 ou 2018. Assim, o festival valoriza os novos e jovens diretores e diretoras de todo o mundo, ao mesmo tempo em que garante frescor nas produções selecionadas. Nas últimas edições, foram mais de 300 filmes inscritos de todas as partes do planeta.

Os filmes selecionados concorrerão ao prêmio de melhor filme escolhido pelo Júri da Crítica José Carlos Avellar e aos prêmios de melhor filme de ficção e melhor filme documentário, escolhidos pelos jurados oficiais e também pelo júri popular.

Além das mostras competitivas, o festival apresentará mostras paralelas com temas específicos, além da mostra Mundo Animado, composta por filmes voltados para o público infantil.