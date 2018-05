O longa-metragem “A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro”, com direção de Leo Garcia e Zeca Brito, estreia dia 24 de maio, após ser exibido no Festival de Cinema do Rio 2017 e na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O documentário revive, por meio da fascinante trajetória de Tarso de Castro, a história do Brasil dos anos 60, 70 e 80 e da geração de intelectuais que resistiram à ditadura militar e promoveram uma verdadeira revolução nos costumes e na cultura brasileira.

Entre os entrevistados, estão o cartunista Jaguar, o jornalista Sérgio Cabral (pai) e o filho de Tarso, João Vicente de Castro, além de outros companheiros do jornalista, como Paulo César Pereio, Caetano Veloso, Antônio Pedro, Nelson Motta, Roberto D’Avila, Bárbara Oppenheimer, Paulo Caruso e Gilda Midani.

Idealizador do jornal Pasquim e do caderno Folhetim da Folha de S.Paulo, Tarso de Castro foi um dos mais importantes e polêmicos jornalistas do Brasil. Como bem definiu Otto Lara Resende, Tarso traçou um verdadeiro pacto de felicidade com a vida e pagou o preço dos prazeres excessivos – era alcoólatra, não admitia se tratar e morreu de cirrose hepática aos 49 anos de idade em 1991.

Além dos amigos já citados, Tarso conviveu e influenciou personalidades como Glauber Rocha, Tom Jobim, Leila Diniz, Paulo Francis, Samuel Wainer, Luiz Carlos Maciel, Sérgio Porto, Hugo Carvana, Leonel Brizola, João Ubaldo Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda.

O longa tem produção da Coelho Voador, Epifania Filmes, Anti Filmes e Boulevard Filmes, com coprodução do Canal Brasil e distribuição da Boulevard Filmes.