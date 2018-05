Previsão de liberação dos recursos era para abril © B. Figueiró

Com atraso de cerca de um mês, os editais de fluxo automático para produção de cinema e de TV da Agência Nacional do Cinema (Ancine) devem sair a partir do dia 15 de maio. De acordo com a assessoria do órgão, a liberação dos recursos depende da aprovação do comitê do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que acabou demorando mais do que o previsto para analisar todas as questões internas antes do lançamento oficial.

Em março, a estimativa da agência era de que a verba fosse autorizada até o final de abril, o que não ocorreu. O novo prazo estima que o edital de Produção Cinematográfica seja lançado no dia 15 maio, com o montante de R$ 150 milhões, substituindo os antigos PRODECINE 02 e 04. Já o de fluxo automático para Produção para TV – antes liberado como PRODAV 01 e 02 –, poderá ser acessado depois do dia 20 de maio, no valor total de R$ 120 milhões.

No final do primeiro trimestre, a Ancine lançou os editais de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas, no valor de R$ 70 milhões; o de Produção Cinematográfica Seletivo (antigos PRODECINE 01 e 05), com R$ 100 milhões; o de fluxo automático para a Comercialização em Cinema (antigo PRODECINE 03), na ordem de R$ 28 milhões; e mais R$ 3 milhões para o Prêmio Adicional de Renda para os exibidores.

Desde então, estão sendo injetados no mercado R$ 201 milhões. Se adicionarmos os R$ 270 milhões que ainda estão previstos para maio, serão R$ 471 milhões neste primeiro semestre, tal como havia sido anunciado no começo de março.

Por Belisa Figueiró