Com lançamento agendado para o dia 31 de maio, com distribuição da Elo Company, o documentário “Em um Mundo Interior”, de Flavio Frederico e Mariana Pamplona, registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos. Assim, o projeto busca compreender a percepção do mundo pelo ponto de vista dos jovens com Transtornos do Espectro do Autismo.

Ao longo de dois anos, os cineastas Flavio Frederico e Mariana Pamplona empreenderam um delicado mergulho na rotina de sete famílias de diferentes classes sociais e regiões do Brasil. A experiência é ponto de partida do documentário, mosaico de histórias conectadas pelo diagnóstico do autismo sob a perspectiva da inclusão – motor fundamental do longa-metragem da dupla, aqui em sua segunda parceria. Produzido pela Kinoscópio, o filme participou da seleção oficial do Festival É Tudo Verdade 2017.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas apresentam algum grau do transtorno e ele segue considerado uma das mais enigmáticas desordens neurológicas já conhecidas. “Em um Mundo Interior” é o primeiro longa-metragem brasileiro sobre o tema, e nos convida a acompanhar o dia-a-dia de Enzo, Julia, Roberto, Igor, Isabela, Mathias e Eric, cujas idades variam entre 3 e 18 anos.

Para compor um micropanorama desse universo, Flavio e Mariana buscaram a via da diversidade.