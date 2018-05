Primeira produção do cineasta Murilo Salles idealizada para a TV, a série documental “Alegorias do Brasil” estreia com exclusividade na Quinta do Pensamento, no dia 24 de maio, às 23h30, no canal Curta!. Em 13 episódios, as alegorias brasileiras – ou seja, as expressões culturais que afirmam a nossa identidade – serão colocadas em discussão e analisadas por escritores, pensadores, filósofos e personalidades da atualidade.

Nomes como Vladimir Safatle, Silviano Santiago, Maria Rita Kehl e Nuno Ramos discutem e propõem reflexão sobre assuntos que vão do patrimonialismo e a cordialidade até a felicidade. No primeiro episódio, uma discussão sobre o caráter fragmentado e imaginativo da construção da identidade brasileira.

A série “Alegorias do Brasil” é uma produção da Cinema Brasil Digital com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual da ANCINE.