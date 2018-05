Depois do êxito alcançado no ano passado, o 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul volta a realizar o “Encontro de Coprodução do Mercosul”, que neste ano terá a participação de players. Até o momento, seis canais de televisão e duas distribuidoras estão confirmados.

O encontro firma um dos propósitos do FAM que é a integração e o fortalecimento das produções do mercado comum do sul. São aguardadas propostas de coprodução de cinema e TV, para projetos de longa-metragem e séries no âmbito do Mercosul, ficções e documentários. O encontro será realizado entre os dias 19 e 21 de junho e este ano recebe inscrições em duas modalidades – Negocial e Ouvinte.

Para participar é necessário fazer a inscrição que está disponível no link https://goo.gl/3bXi3p. Os projetos devem ser enviados no momento da inscrição. O regulamento e anexos estão disponíveis em https://goo.gl/5BYUTo. Serão selecionados até 30 projetos para rodadas de negócios.

Durante os seis dias do FAM, além de toda a programação do festival – Mostras Competitivas e Convidada, Rally Universitário, Fórum Audiovisual Mercosul – os três primeiros dias contarão com as atividades do Encontro. Palestras, almoços de negócios, pitching, one-to-one e premiação. O melhor projeto escolhido pela organização será premiado com uma Consultoria Exclusiva Legal, Plano de Negócios e Desenvolvimento de Projeto, Assessoria financeira e Comunicação e Marketing.

Esta iniciativa é uma produção da Associação Cultural Panvision, Petrus Barretto Advogados Associados e Muringa Produções Audiovisuais com apoio institucional da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente.

Mais informações podem ser obtidas através do email secretaria@panvision.com.br.

Confira a programação do evento:

Palestras

Estruturação de negócios Audiovisuais;

Relações entre Produtores e Players;

Comunicação e Marketing na Obra Audiovisual;

Estruturação de negócios de coprodução e estratégias de exploração

econômica da obra e seus produtos derivados.

Players confirmados

Canais de televisão: Canal Fox, Canal Brasil, Globo News, CineBrasilTv, Box Brazil, Woohoo

Distribuidoras: Imagem Filmes, Boulevard Filmes

Valores das Inscrições

Modo Negocial

Pré-inscrição Lote 1 – 01 e 02 de Maio

R$ 100,00 / Associados BRAVI R$ 50,00

Pré-inscrição Lote 2 – 03 a 15 de Maio

R$ 150,00 / Associados Bravi R$ 100,00

Confirmação – 21 a 25 de Maio

R$ 300,00 / Associados BRAVI R$ 200,00

Modo Ouvinte

Inscrição Lote 1 – 01 e 02 de Maio

R$ 100,00 / Associados BRAVI R$ 50,00

Inscrição Lote 2 – 03 a 15 de Maio

R$ 150,00 / Associados Bravi R$ 100,00

Inscrição Lote 3 – 16 de Maio a 08 de Junho

R$ 200,00 / Associados BRAVI R$ 150,00

Inscrição Lote 4 – 09 a 20 de junho

R$ 250,00 / Associados BRAVI R$ 200,00

Almoço de Negócios

Lote único* – 9 a 20 de junho

R$ 120,00 / Associados BRAVI R$ 80,00

*Inscrições limitadas