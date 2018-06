O estímulo à produção de filmes independentes, realizados em contextos de emancipação sociocultural, é o princípio norteador do Festival Taguatinga de Cinema. Firmada nesse propósito, em um mês de convocatória, a 13ª edição do Festival recebeu 380 curtas-metragens inscritos de todo o país, apresentando narrativas de transformação social que dialogam com o tema deste ano: “O movimento em nós”.

Passada a etapa de inscrições, o festival abre o período de curadoria popular online, que segue até o dia 7 de junho com a campanha “Assista e vote”. Através do site oficial do evento, o público poderá assistir ao acervo de filmes inscritos quantas vezes quiser e votar nos que mais gostar. Os quatro mais votados irão participar da Mostra Competitiva em agosto, no Teatro da Praça de Taguatinga (DF).

Todos os filmes inscritos foram produzidos entre 2016 e 2018, abrangendo diferentes formatos: ficção, documentários, experimentais e de animação. O Festival Online é uma oportunidade de disponibilizar um acervo diversificado da produção independente de curtas-metragens no Brasil, aproximando e contribuindo para a formação de público por meio da campanha “Assista e Vote”.

Além das quatro produções mais votadas pelo público no Festival Online, irão para a Mostra Competitiva outros 20 curtas-metragens selecionados pela curadoria técnica oficial do evento. Para assistir e votar, basta acessar o site www.festivaltaguatinga.com.br.

A programação da Mostra Competitiva do 13º Festival Taguatinga de Cinema será realizada entre os dias 22 e 25 de agosto, no Teatro da Praça de Taguatinga (DF) e outros espaços da cidade. Além da exibição dos curtas selecionados e noite de premiação, o evento realizará oficinas, debates, Mostra Paralela e Mostra Infantil.

Os realizadores dos 24 filmes selecionados para a mostra terão todas as despesas de deslocamento e hospedagem custeadas. Os filmes premiados receberão valores em dinheiro, em três categorias: Melhor Filme concedido pelo Júri Oficial (R$ 3.000); Melhor Filme pelo Júri Popular (R$ 3.000); e Prêmio de Inovação de Linguagem pelo Júri Oficial (R$ 2.000).