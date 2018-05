O lll Festival de Curtas-Metragens FACHA é uma oportunidade para os jovens cineastas mostrarem seus trabalhos, além de celebrar o cinema independente universitário, com propostas inovadoras, e fomentar a reflexão sobre temas atuais, a partir de debates com a sociedade.

Todos os curtas inscritos serão exibidos no projeto CineMemória, que leva importantes figuras do mercado cinematográfico para debates com estudantes sobre a área, e conta com uma comissão composta por professores e cineastas que vai selecionar os três melhores curtas, que receberão o prêmio Corujinha de Ouro.

As inscrições vão até 31 de maio. Mais informações pelo telefone (21) 2102-3100 ou pelo e-mail nac@facha.edu.br.