A produção audiovisual gaúcha já tem protagonismo garantido durante o 46º Festival de Cinema de Gramado, com a realização da Mostra Gaúcha de Curtas. Promovido em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o prêmio recebe inscrições até o dia 3 de junho.

O formulário de inscrição está disponível no site www.festivaldegramado.net, junto com o regulamento específico da mostra. Os filmes selecionados para a mostra competitiva concorrem a premiações em dinheiro e disputam o Prêmio Assembleia Legislativa em 11 categorias, com exibições nos dias 18 e 19 de agosto, todas no emblemático Palácio dos Festivais.