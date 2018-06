Neste ano, o Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI realizará a sua 16ª edição, de setembro a novembro em 6 (seis) cidades brasileiras (datas e locais a confirmar em julho), e a 11ª do seu programa competitivo, o Prêmio Brasil de Cinema Infantil. Criado em 2008 para estimular e promover a nova produção audiovisual para o público infanto-juvenil, o Prêmio Brasil de Cinema Infantil ganhou relevância no calendário cultural dos realizadores. 1.365 filmes já se inscreveram para participar do programa e 224 curtas-metragens foram selecionados até a última edição, dos quais 28 foram premiados.

As inscrições de filmes brasileiros estão abertas até 20 de junho. Curtas-metragens concorrem ao Prêmio Brasil de Cinema Infantil. A expectativa é receber mais de 150 curtas-metragens em 2018. Médias e longas-metragens serão exibidos em caráter não competitivo.

A seleção do Prêmio Brasil de Cinema Infantil é feita por um comitê de especialistas, que reúne profissionais ligados à produção cultural para o público infanto-juvenil, e tem como tarefa assistir a todos os filmes inscritos e chegar ao recorte dos selecionados, formando 3 sessões de acordo com as categorias: Animação, Histórias Curtas (Live-Action) e Mostra Teen (híbrida, para pré-adolescentes).

A lista de filmes selecionados será divulgada em 20 de julho e os curtas-metragens serão exibidos em todas as cidades do festival. As exibições são gratuitas para alunos das escolas da rede pública de ensino. Em 10 anos, mais de 25.000 crianças já assistiram ao programa.

Durante a realização do festival, um júri formado por crianças de escolas públicas e projetos sociais com atividades cineclubistas escolherá os seus filmes preferidos de cada uma das sessões, em duas etapas. Na primeira, um grupo chegará aos três finalistas de cada sessão. Na segunda, na manhã do dia da cerimônia de premiação, o outro grupo escolherá o seu preferido de cada categoria, em sessão acompanhada pelos realizadores dos nove curtas-metragens. A data e local da cerimônia de premiação serão divulgadas também no dia 20 de julho.

Em 2018, o Prêmio conta com uma nova parceira, a ETC Filmes. Cada um dos vencedores nas três categorias do Prêmio Brasil de Cinema Infantil será premiado com um pacote de serviços de acessibilidade na empresa – audiodescrição, legenda descritiva e LIBRAS.

Os curtas-metragens inscritos também poderão concorrer ao Prêmio Exibição TV Brasil Animada, opcional no momento da inscrição. Serão concedidos nove prêmios de aquisição para os curtas-metragens brasileiros que competirão no Prêmio Brasil de Cinema Infantil, nos valores de R$4.000,00 para os vencedores e R$2.000,00 para os dois outros finalistas de cada sessão.