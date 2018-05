Começaram no Rio de Janeiro as filmagens do aguardado De Pernas pro Ar 3, continuação da franquia estrelada por Ingrid Guimarães, que já levou mais de 8 milhões de espectadores aos cinemas. Com direção de Julia Rezende, produção de Mariza Leão e roteiro de Marcelo Saback, René Belmonte e Ingrid Guimarães, a comédia será rodada em sete semanas, no Rio de Janeiro e em Paris, com locações na Avenida Champs-Élysées, nas margens do Rio Sena, no Jardim de Luxemburgo, entre outros pontos da capital francesa.

Em De Pernas pro Ar 3, Alice Segretto, a emblemática personagem de Ingrid Guimarães, está mais agitada do que nunca. O sucesso de sua rede de lojas Sexy Delícia leva a empresária a um tour pelo mundo, de Tokyo a Londres, de Madrid ao Afeganistão, numa correria sem fim. Trabalhando sem parar, Alice percebe que não tem conseguido acompanhar sua família, que também cresceu. Além de João (Bruno Garcia) e Paulinho (Eduardo Mello), os Segretto agora têm mais uma presença marcante: a pequena Clarinha (Duda Batista), de apenas 6 anos, que fica sob os cuidados da fiel Rosa (Cristina Pereira).

O conflito se instala: como conciliar essa vida insana com a sua família? Impetuosa, Alice toma uma decisão inusitada. Decide se aposentar e entregar o comando dos negócios para sua mãe, Marion (Denise Weinberg). Mas quando surge uma competidora com potencial para roubar a cena, a vida de Alice fica mais uma vez de pernas pro ar. É a jovem Leona (Samya Pascotto) que vai provocar em Alice a vontade incontrolável de voltar ao mercado e retomar seu lugar.

Com produção da Morena Filmes, coprodução da Globo Filmes e do Telecine e distribuição da Paris Filmes/Downtown Filmes, a comédia será lançada nos cinemas em dezembro deste ano.