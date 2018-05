Até o dia 25 de maio, estão abertas as inscrições para a oficina de roteiro Portas de entrada alternativas à escrita cinematográfica, com o cineasta argentino Augustin Mendilaharzu, professor da Universidad del Cine. Com a proposta de questionar a maneira de se construir o script tradicional para filmes, o minicurso apresenta a possibilidade de uma escrita que parte do concreto e encontra em seu desenvolvimento profundo as chaves para moldar um plano narrativo complexo.

As aulas serão realizadas de 6 a 8 de junho, como parte da programação audiovisual do mês dedicada ao cinema latino-americano, realizada em parceria com a Universidad del Cine, da Argentina. São 30 vagas, que podem ser preenchidas via carta de intenção no site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br.

Seguindo a proposta de sair das regras recomendadas pelos manuais de cinema para a confecção de roteiros, na prática, o minicurso ministrado por Mendilaharzu estimula os alunos a explorar as próprias obsessões, imagens, possibilidades, vantagens e limitações produtivas, a fim de encontrar gatilhos de escrita originais. A partir daí, moldarão uma narrativa ordenada superior à soma dos elementos que a impulsionaram.

Nascido na capital argentina, em 1975, Mendilaharzu é formado em Imagem e Design de Som, na Universidad de Buenos Aires (UBA), escolhendo seguir carreira no cinema e teatro independente. Filmes como Histórias Extraordinárias, de Mariano Llinas, e O Escaravelho de Ouro, de Alejo Moguillansky, estão entre os destaques de sua trajetória profissional. La Flor, sua última produção, por exemplo, acaba de ganhar prêmio de Melhor Filme na competição internacional do Festival BAFICI. No teatro, estreou obras tanto como dramaturgo quanto diretor em Los Talentos, La edad de oro, Capitán, Brecht e Velada Fantônomas – sempre em colaboração com Walter Jakob.