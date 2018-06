O longa “45 do Segundo Tempo”, dirigido por Luiz Villaça, produzido pela Bossa Nova Films em parceria com Globo Filmes, Telecine e Paris Filmes, está sendo filmado em São Paulo.

Para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo em 1974, Pedro (Tony Ramos) se reencontra com dois amigos de colégio que não via há 40 anos. Não bastassem as crises existenciais, o envelhecimento, os caminhos e descaminhos de cada um deles, Pedro anuncia, para surpresa geral, que pretende tirar sua própria vida – mas não sem antes ver seu time ser campeão. “45 do Segundo Tempo” é uma comédia dramática sobre as escolhas, a amizade e sobre redescobrir o presente ao revisitar o passado.

Protagonizada por Tony Ramos, Cassio Gabus Mendes e Ary França, e com participações especiais de Denise Fraga e Louise Cardoso, a comédia dramática comemora a vida e a amizade de três amigos de escola que se reencontram após 40 anos. A estreia nos cinemas está prevista para o segundo semestre deste ano.