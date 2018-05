"Hafis & Mara", de Mano Khalil

Pequeno em dimensões, mas com grande diversidade, a Suíça é um país que tem investido, cada vez mais, em sua produção cinematográfica. Anualmente, dezenas de filmes chegam ao mercado, muitos deles conquistando prêmios em alguns dos principais festivais europeus. A partir do dia 9 de maio até o dia 21, acontece em São Paulo a 7ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo, uma parceria entre o Centro Cultural Banco do Brasil, o Sesc SP e o Consulado da Suíça em São Paulo.

Para a abertura do Panorama em São Paulo, realizada no dia 9, o filme escolhido foi o documentário Hafis & Mara, do cineasta Mano Khalil, que virá ao Brasil para participar da abertura e também de dois debates realizados no CCBB, dia 10 de maio, às 18h30 e no CineSesc, dia 12 de maio, às 19h30.

Nesta edição, além do filme de abertura, o público terá acesso a mais de 15 longas-metragens, nos gêneros documentário e ficção, destaque para o inédito Diário da minha Cabeça (Journal de ma Tête), de Ursula Meier, vencedora do Urso de Prata no Festival de Berlim 2012 com o filme Minha Irmã; O Som da Voz (Der Klang der Stimme), de Bernard Weber, que recebeu o Prêmio do Público no 53º Solothurner Filmtage; O Tribunal do Congo (Das Kongo Tribunal), dirigido por Milo Rau, que recebeu Menção Honrosa no DOK Leipzig, e Sobre Ovelhas e Homens (Des Moutons et des Hommes), de Karim Sayad, que o foi o filme vencedor do Prêmio do Júri no 53º Solothurner Filmtage; entre outros.

O Panorama também apresenta uma seleção especial de curtas-metragens, formada por oito títulos: Rewind Forward, Between Lands, La Bataille de San Romano, Casa Son Duno, In Takt, Blind Date, Au Large e Parzival.

A 7ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo terá mais duas itinerâncias em sua programação, uma no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB DF), de 22 de maio a 10 de junho, e outra no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB RJ), de 30 de maio a 16 de junho.

7ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo

CineSesc

Data: 9 a 16 de maio

Local: Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César – (11) 3087 0500

Lugares: 273 lugares

Ingressos: R$12 (inteira), R$6 (meia), R$3,50 (credencial plena Sesc)

Ingressos à venda nas Unidades do Sesc e no Portal https://www.sescsp.org.br

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Data: 9 a 21 de maio

Local: Rua Álvares Penteado, 112 – Cerqueira César – (11) 3113 3652 | 3652

Ingressos: R$10,00 | R$5,00

Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 21h

Acesso e facilidades para deficientes físicos

Ar-condicionado