Adamiu, Batista e Fraccaroli assinam compra dos direitos

A incrível história do camelô que se tornou o maior comunicador do Brasil e hoje tem uma fortuna de R$ 2,5 bilhões vai, finalmente, virar filme. Márcio Fraccaroli e Sandi Adamiu, da produtora Paris Entretenimento, assinaram, nesta semana, a compra dos direitos autorais do livro Silvio Santos: A Biografia, de Marcia Batista e Anna Medeiros. A produção vai começar em junho, com a escolha de diretor, roteirista e elenco, e a ideia é filmar no início de 2019.

A cinebiografia do Senhor Abravanel vai revelar a vida e a personalidade do “Patrão” de um ponto de vista inédito. É que, para escrever o livro, as autoras partiram de entrevistas com famosos e anônimos que convivem ou conviveram diariamente com ele, de apresentadores de TV a seguranças. A discreta vida em família também tem destaque na trama, assim como momentos traumáticos, como o dia em que o Brasil parou por causa do sequestro de sua filha, Patricia Abravanel.

Silvio Santos só teve acesso ao livro quando estava pronto e chegou a divulgar o livro no próprio SBT.

Produtora de filmes como D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, Carrossel 1 e 2, Meus 15 Anos e Um Namorado para minha Mulher, entre outros sucessos, a Paris Entretenimento é hoje a que que mais realiza longas nacionais para o cinema. Entre 2016 e 2017, foram dez títulos exibidos em circuito comercial e, para 2018, Marcio Fraccaroli projeta um crescimento de pelo menos 100% em número de produções. Além de Silvio Santos, a Paris já tem outros sete longas de ficção já em andamento: O Doutrinador, filme de super-herois rodado no início do ano e com estreia prevista para setembro; as comédias Minha Irmã e Eu, com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e Dois Mais Dois; o infanto-juvenil Adeus Inocência, que junta Maísa Silva e Larissa Manoela no elenco; o infantil Detetives do Prédio Azul 2; Tudo Bem no Natal que Vem, previsto para as férias de fim de ano; e Meu Nome É Gal, cinebiografia da cantora Gal Costa.