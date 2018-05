O Festival de Documentário Brasileiro – PirenópolisDoc, abriu as inscrições para o seu laboratório de montagem de filmes documentários, o Programa Primeiro Corte. O programa acontecerá durante o festival (em agosto), em um formato de imersão, com duração de três dias e é voltado para documentários de longa-metragem. Os participantes selecionados contarão com uma tutoria especial na montagem de seus filmes e, ainda, uma consultoria de mercado. As inscrições são gratuitas pelo site do festival (www.pirenopolisdoc.com.br) e estão abertas até o dia 4 de junho.

O Programa Primeiro Corte – PPC nasceu na primeira edição do PirenópolisDoc e vem se ampliando a cada ano como parte importante da programação do festival. Esta tem se destacado no país como uma oportunidade única aos realizadores em processo de montagem, pois consiste em um laboratório com consultoria especializada e direcionada para as obras selecionadas. Durante o processo, os participantes têm a oportunidade de projetar trechos ou a íntegra de seus trabalhos e tê-los analisados e comentados por cineastas, montadores e documentaristas de renome nacional.

Este ano, a tutoria fica por conta do documentarista e Mestre em cinema, Marcelo Pedroso, e a consultoria de mercado – novidade que faz parte da proposta do festival de ampliar as possibilidades de difusão dos projetos participantes – será feita por Renee Castelo, curadora da Globo News Documentário.

Para participar, os interessados devem selecionar um corte de 15 minutos de seus trabalhos em fase de finalização, e submetê-lo para pré-análise do tutor do programa, conforme o formulário de inscrição.

O resultado dos filmes selecionados será divulgado em julho. A imersão acontecerá presencialmente na cidade de Pirenópolis durante os dias 8, 9 e 10 de agosto.