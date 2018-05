Desencontros e incompreensões na relação entre mãe e filha. Helô (Letícia Sabatella) tem uma relação conturbada com sua mãe Ruth (Selma Egrei), além estar presa em um casamento infeliz. Tudo muda quando ela conhece Leda, por quem se apaixona e começa um empolgante romance. A nova relação não é bem aceita nem por sua família e muito menos por Ruth, o que potencializa o atrito entre as duas.

Querida Mamãe é um longa-metragem de ficção que retrata uma conturbada relação entre mãe e filha. O drama familiar é uma adaptação da peça teatral de Maria Adelaide Amaral, sucesso dos anos 1990. Assinado por Jaqueline Vargas, o roteiro costura as angústias de uma mulher com sua mãe, filha e marido, até se encontrar em um romance com outra mulher.

A direção é de Jeremias Moreira, mesmo de “O Menino da Porteira” (1976). Roberto d’Avila está à frente da produção.