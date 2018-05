No último sábado, 12, a FLC – Fondation Liban Cinema assinou com a REBRAFIC – Rede Brasileira de Film Commissions um memorando de entendimento (MoU), no estande Cinema do Brasil do Marché du Film, que acontece durante o Festival de Cannes. A assinatura contou com as presenças de Gustavo Rolla, assessor internacional da ANCINE, e da Ministra Paula Alves de Souza, Diretora do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores.

O objetivo do acordo é criar um marco para o desenvolvimento das relações de cooperação e beneficiar a cada organização e seus respectivos membros. Como resultado, são esperados negócios e oportunidades de produção audiovisual que possam conectar produtoras associadas à film commissions e suas locações, de forma a estimular a atividade econômica nos dois países.

O memorando visa promover a coprodução de filmes, programas de televisão e demais formatos de conteúdo audiovisual, além de filmagens em locações no Brasil por produtores do Líbano, com o suporte de uma rede de 26 film commissions em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Assim, o novo acordo é uma oportunidade para que os membros da REBRAFIC ofereçam seus serviços e locações para as produtoras libanesas.

O documento foi assinado por Steve Solot, Diretor executivo da REBRAFIC, e Maya de Freige, Presidente da Fondation Liban Cinema.