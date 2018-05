5,9 mil locações solicitadas, 1,8 mil obras audiovisuais atendidas, 5,2 mil diárias de gravações. Estas são algumas das estatísticas que a São Paulo Film Commission, departamento da Spcine, que administra as filmagens em espaços públicos da cidade, como ruas, parques e equipamentos públicos, comemora depois de dois anos de vida. O início das operações foi em 16 de maio de 2016.

Ao longo do período, a Film Commission conseguiu provar numericamente que o mercado audiovisual traz impacto socioeconômico para a maior metrópole da América Latina. As filmagens que passaram pela área movimentaram cerca de R$ 778 milhões e geraram 40,2 mil postos de trabalho.

Entre os formatos, o campeão de solicitações é a publicidade, com 47,8% dos pedidos (896 em números absolutos). Na sequência, vem os curtas-metragens, com 261 solicitações; e programas de TV, com 146. A lista continua com os documentários (109), obras seriadas (87), longas-metragens (69), webséries (69), telefilmes (5), animação e games (2) e formatos variados (168).

Os números, aliás, foram uma inovação na área. “Antes não havia essa logística, ou seja, não sabíamos quem, o que e onde filmava na cidade. Desde o surgimento da São Paulo Film Commission, conseguimos não só acompanhar as demandas estatisticamente, como também saber qual impacto da atividade no mercado de trabalho e quanto a atividade movimenta em recursos financeiros”, explica Daniel Celli, coordenador da área.

Os diferenciais não param por aí. A São Paulo Film Commission também criou um sistema de descontos de acordo com o formato da obra (curtas chegam a ter 95% de desconto; e publicidade, 5%), estabeleceu prazos de resposta às solicitações (publicidades, até três dias; e outros formatos, até oito) e desenvolveu um aplicativo com imagens e informações de 400 locações públicas (disponível para os sistemas Android e iOS).

Já passaram pelo departamento Sense8, Black Mirror, 3%, Marighella, Carcereiros, Nada a Perder, O Negócio, Psi e 13 Dias Longe do Sol.

O próximo objetivo é conquistar a aprovação do projeto de lei que regulamenta a área. Também está no plano estimular as filmagens internacionais em território paulistano, além de sedimentar as de outros Estados e cidades do Brasil.