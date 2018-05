A série nacional “Boris e Rufus” foi premiada na categoria Série Animada Latino-Americana do Chilemonos, considerado um dos principais prêmios do segmento, realizado no Chile. Produzida pela Belli Studio, a série garantiu o troféu Animacción após ser a mais votada pelo público. Mais de 20 mil crianças de escolas chilenas, entre 8 e 13 anos, participaram da votação. “O melhor deste prêmio é que se trata de um reconhecimento vindo diretamente das crianças. Isso nos deixa ainda mais emocionados e felizes”, afirma Rubens Belli, diretor da série e produtor executivo da Belli Studio. A categoria contou com a participação de 13 séries da Argentina, Chile e Brasil.

“Boris e Rufus” retrata a vida de Boris, um cachorro ranzinza, e Rufus, um furão inteligente e brincalhão, que acessam a interpetnet e as diversas tecnologias quando o dono sai de casa. Ambos são vizinhos de Leopoldo, um gato famoso e competitivo. A produção trata de loucas venturas nos universos on-line e off-line.

O trabalho na série se iniciou há mais de três anos e contou com a participação de cerca de 90 pessoas. O desenho faz parte da grade de exibição do canal Disney XD no Brasil e em mais de 40 países de língua espanhola.