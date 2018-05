Um ancião num vale esquecido à beira de um rio ressecado. Um menino que não ouve mais. Uma cabana de vigia à entrada de uma mina. E mais nada, além do ressecado do vale desértico.

Do escritor e cineasta afegão Atiq Rahimi, nos vem um dos mais belos panfletos anti-guerra de que se tem notícia. Pois o velho e seu neto estão aguardando, num passar do tempo raro na literatura mundial, uma carona para a mina onde está trabalhando o filho do primeiro e pai do segundo, com a incumbência de anunciar a ele que a família morreu num ato de guerra. Mas a sabedoria e a piedade somem com as palavras, emudecem o velho, que não sabe como abordar a questão. Não quer apunhalar o filho com um golpe de misericórdia.

O vilarejo destruído está para todos os vilarejos destruídos e todas as famílias aniquiladas de todas as guerras do mundo. No caso, o pano de fundo é o conflito gerado durante o regime pró-soviético no início dos anos 1980. Mas os sinais e o opressor de plantão são intercambiáveis, e são o que permanece desta ardente e bela leitura que nos faz mergulhar no mundo de antigos contos persas.

Terra e Cinzas é um lancinante, elegante e sutil grito para que parem bombardeios e matanças, que geram tanta dor e ódio.

O livro foi adaptado para o cinema e originou o longa-metragem Terre et Cendres, que marcou a estreia de Atiq Rahimi como diretor. O filme foi selecionado para o Festival de Cannes em 2004, na mostra Un Certain Regard, e recebeu o prêmio Regard vers l’Avenir.

Sobre o autor: Atiq Rahimi é um autor e cineasta nascido em 1962, em Cabul. Frequentou a escola franco-afegã Esteqlal e estudou letras na universidade da capital afegã. Em 1984, durante a guerra, deixou o país rumo ao Paquistão. Obteve asilo político na França, onde realizou doutorado em comunicação audiovisual na Sorbonne. Publicou Terra e Cinzas e As Mil Casas do Sonho e do Terror, escritos em persa e posteriormente vertidos por ele para o francês. Sua primeira obra literária escrita em francês, Syngué Sabour – Pedra-de-Paciência, foi publicada em trinta países e venceu o prêmio Goncourt em 2008. Destas obras, todas publicadas pela Estação Liberdade, Terra e Cinzas e Syngué Sabour foram adaptadas para o cinema em direção do próprio autor. Em 2009, esteve no Brasil como convidado da FLIP. Atualmente, vive e trabalha em Paris.