A atuação dos defensores públicos no Brasil em casos de violações de direitos humanos é o mote da produção audiovisual indepedente Defensores que a TV Brasil estreia nesta quarta (2), às 21h45.

Com cinco episódios de 26 minutos, a série revela o trabalho dos defensores públicos federais e estaduais em processos jurídicos sobre desigualdades. A obra documental mostra a luta de agentes públicos, pensadores e comunidades pela superação cultural dos problemas que afetam cidadãos nas cinco regiões brasileiras.

Em pauta, temas como direito à educação, disputa agrária com indígenas, trabalho escravo, vítimas da tragéria do Rio Doce e sistema penitenciário. Cada edição do programa traz a visão de especialistas que ajudam a compreender melhor o contexto e os dilemas do episódio.

Realizada pela produtora paranaense Caminho Comunicação, de Curitiba, a série foi produzida pelo jornalista Thiago Couto, diretor e roteirista de Defensores. A obra foi selecionada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav/TVs Públicas). A TV Brasil é a emissora que mais exibe conteúdo nacional independente em sinal aberto.