Em 2018 o SAPI – Seminário Audiovisual para Produtoras Independentes promove a sua terceira edição ampliando os encontros, discussões e parcerias a partir da perspectiva das empresas e produtores independentes do setor. O projeto, realizado pela Panaceia Filmes, está com inscrições abertas para as Rodadas de Negócio, até o dia 10 de julho, através do site www.sapi.panaceiafilmes.com.

O SAPI será realizado entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, no Cinema Lumière do Shopping Bougainville, em Goiânia. Uma novidade desta edição é que o evento ampliou o seu raio de alcance e, além do Centro-Oeste, convida também as produtoras independentes das regiões Norte e Nordeste para participar. Filmes, telefilmes, programas de variedades, séries, entre outros estão entre os produtos que podem se inscrever. Os players já confirmados são: Arco Audiovisual, Canal Brasil, Canal Curta!, Canal Futura, CineBrasil TV, FOX, Gloob/Gloobinho, GNT, Looke, Mais Globosat, Fox, Elo Company, Olhar Distribuição, VideoCamp e Viva!.

Os encontros das produtoras com os players nas Rodadas de Negócio tem como objetivo ampliar as possibilidades de realização, distribuição e comercialização de produtos audiovisuais. Cada produtora poderá inscrever até três projetos, com possibilidade de participar de encontros com até seis players. Até o dia 2 de julho, o valor da inscrição é R$ 100,00; a partir do dia 3 de julho, o valor passa a ser R$ 120,00. A seleção dos projetos inscritos será feita pelos players do 3º SAPI. O regulamento completo está disponível no site do evento.