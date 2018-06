Amores de Chumbo é um longa-metragem de ficção dirigido por Tuca Siqueira, com produção da Plano 9 e distribuição da Elo Company. O filme, produzido e filmado em Pernambuco, retrata um triângulo amoroso na terceira idade marcado pela ditadura militar brasileira.

Com Aderbal Freire Filho, Juliana Carneiro da Cunha e Augusta Ferraz, o longa revela as minúcias de um romance entre idosos, assunto pouco explorado pelo cinema, e toda a bagagem que carregam da época do chumbo. Ao longo do filme, os ex-militantes relembram suas vivências, o exílio da personagem Maê (Juliana Carneiro da Cunha), a prisão de perseguidos políticos, como Miguel (Aderbal Freire Filho), e as manobras de Lúcia (Augusta Ferraz) no período.

O filme é também o primeiro lançamento do Selo ELAS, iniciativa da Elo Company que oferece mentoria com reconhecidas profissionais do mercado para projetos dirigidos por mulheres, como forma de ajudar a equilibrar a participação feminina no mercado audiovisual.

No longa, quarenta anos separam Maria Eugênia, escritora pernambucana radicada na França, do casal Miguel e Lúcia que acabam de comemorar união de quatro décadas. O retorno de Maria Eugênia suscita dúvidas e desconfianças há muito tempo guardadas. Miguel, professor de Sociologia e ex-preso político, deseja encarar a verdade e Lúcia, parceira de vida que se dedicou a tirá-lo da prisão, quer fugir dela. É pelo ponto de vista desses três personagens centrais que revivemos a história política e social da época do chumbo, uma história que mudou o rumo de muitas vidas.