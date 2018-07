Foi prorrogado o prazo para entrega de projetos para o 2o Edital CinePitching APACI/Spcine, produzido pela Boca a Boca Filmes. Os diretores têm até o dia 4 de julho, às 23:59 (horário de Brasília), para inscreverem seus projetos, através do link http://www.bocaboca.com.br/cine-pitching/inscricoes-2cine-pitching-apaci-spcine.

O CinePitching é um evento de negócios, que promove o encontro de diretores de cinema e TV, com distribuidores e canais de TV com o intuito de alavancar projetos do audiovisual brasileiro, e acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, no Hotel Radisson Paulista, localizado na Rua Alameda Santos, 85, em São Paulo.