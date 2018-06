O canal Arte 1 estreia neste domingo, dia primeiro de julho, às 22h, a série de oito episódios Teatro no Ato, com direção e apresentação do dramaturgo João Falcão.

A coprodução do canal Arte 1 com a CineGroup destaca uma peça de teatro diferente a cada episódio. Por meio da leitura e interpretação de textos de autores e teatrólogos fundamentais, a série busca representar movimentos artísticos, estéticos e estilísticos que marcaram a história do teatro.

O apresentador João Falcão reúne atores de todo o país e expõe o processo criativo que percorre uma montagem. A leitura e interpretação da peça tema encerra o episódio.

As peças retratadas são: Romeu e Julieta, de William Shakespeare, Assim é (se lhe parece), de Luigi Pirandello, A Ver Estrelas, de João Falcão, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, O Burguês Ridículo, de Molière, Édipo Rei, de Sófocles, O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e A Dona da História, de João Falcão.

Os episódios inéditos vão ar ao aos domingos, às 22h, e as reprises, segunda, às 20h30, terça-feira, às 23h30, quinta-feira, às 19h, e sexta-feira, às 14h.