Começaram, no sul de Minas Gerais, as filmagens de “Turma da Mônica – Laços”, dirigido por Daniel Rezende (“Bingo, o Rei das Manhãs”) e produzido pela Biônica Filmes, Quintal Digital e Latina Estúdios. A adaptação dos premiados quadrinhos homônimos da Graphic MSP também terá cenas rodadas no interior de São Paulo e conta as aventuras de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali para encontrar o cão Floquinho.

No elenco principal, além dos atores-mirins escolhidos para representar a turminha – Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão – também estão confirmados: Monica Iozzi como a Dona Lourdinha, Paulo Vilhena como seu Cebola e Ravel Cabral como Homem do saco.

“Turma da Mônica – Laços” é baseado na obra homônima lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, que se tornou a graphic novel brasileira mais vendida do país. O primeiro live-action da Turma da Mônica é uma produção da Biônica Filmes, Quintal Digital e Latina Estúdios, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Filmes e Paramount Pictures. A Paris Filmes está à frente da distribuição. As filmagens seguem até o final de julho.