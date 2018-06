"Nova Iorque", de Leo Tabosa

O 28° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema selecionou 13 produções para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem e 24 curtas para a Mostra Olhar do Ceará, que serão exibidos durante o festival, a ser realizado em Fortaleza, de 4 a 11 de agosto.

Para a Competitiva Brasileira, foram selecionados curtas-metragens de seis Estados, dos quais quatro do Rio de Janeiro, três de São Paulo, dois do Ceará e de Pernambuco e um de Goiás e de Minas Gerais. O drama vai marcar esta mostra, com o gênero presente em sete dos 13 concorrentes. Dentre eles, destaque para o pernambucano “Nova Iorque”, de Leo Tabosa, com Hermila Guedes, e para os cearenses “A Canção de Alice”, de Bárbara Cariry, e “Capitais”, de Kamilla Medeiros e Arthur Gadelha. Além de drama, a mostra também contará com animação, fantasia, aventura, documentário e suspense. Os selecionados disputam o troféu Mucuripe nas categorias Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro, Produção Cearense e Prêmio da Crítica. A curadoria foi composta pelo cineasta e professor Telmo Carvalho e a produtora Mariana Medina.

Selecionados para a Mostra Competitiva Ibero-americana de Curta-metragem:

Eu Sou o Super-Homem. Dir. Rodrigo Batista. Aventura. 19 min. 2017. São Paulo

A Ponte. Dir. Rafael Câmara. Drama. 15 min. 2017. São Paulo.

Nomes que Importam. Dir. Angela Donini e Muriel Alves. Documentário. 15 min. 2018. Rio de Janeiro.

O Vestido de Myriam. Dir. Lucas H. Rossi. Drama. 15 min. 2017. Rio de Janeiro.

A Menina Banda. Dir. Breno César. Fantasia. 24:49 min. 2018. Pernambuco.

Plantae. Dir. Guilherme Gehr. Animação. 10 min. 2017. Rio de janeiro.

A Escolha de Isaac. Dir. Sergio GAG. Drama. 24 min. 2018. São Paulo.

Maria Cachoeira. Dir. Pedro Carcereri. Suspense. 11 min. 2017. Minas Gerais.

A Canção de Alice. Dir. Bárbara Cariry. Drama. 15 min. 2018. Ceará.

Capitais. Dir. Kamilla Medeiros e Arthur Gadelha. Drama. 11 min. 2018. Ceará.

O Evangelho segundo Tauba e Primal. Dir. Márcia Deretti. Animação. 11 min. 2018. Goiás.

Só por Hoje. Dir. Sabrina Garcia. Drama. 19 min. 2017. Rio de Janeiro.

Nova Iorque. Dir. Leo Tabosa. Drama. 24 min. 2017. Pernambuco.

A 28ª edição do Cine Ceará bateu alguns recordes, um deles foi o número de curtas cearenses inscritos. Foram 116 produções, 19 a mais do que em 2017. Desse total, dois foram selecionados para a Competitiva Brasileira de Curta-Metragem e pelo segundo ano consecutivo ficou a cargo da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) a seleção para a Mostra Olhar do Ceará, escolhendo 24 curtas dentre os mais de 100 inscritos.

Os filmes da Mostra Olhar do Ceará serão distribuídos em quatro sessões com eixos temáticos: ‘Pertencer a um território’, ‘Compor um Retrato’, ‘Experimentar o artifício’ e ‘Reinventar as identidades’.

Selecionados para a Mostra Olhar do Ceará:

180 Graus. Dir. Tay Moreira. Documentário. 10 min. 2018. Ceará.

A Gênese de Cima: Uma História Não Escrita. Dir. Jhonatan Freitas. Documentário. 18:44 min 2017. Ceará.

A Milésima Segunda Noite. Dir. Ariel Volkova e Taís Augusto. Ficção. 17 min. 2018. Ceará.

Andros. Dir. Anio Tales Carin. Ficção. 19 min. 2018. Ceará.

Boca de Loba. Dir. Bárbara Cabeça. Ficção. 19 min. 2018. Ceará.

Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno. Dir. Leon Reis. Ficção. 19 min. 2018. Ceará.

Curimba. Dir. Paolla Menchetti. Documentário. 19:46 min. 2018. Ceará.

Eroica. Dir. Josy Macedo. Ficção. 16 min. 2017. Ceará.

Escafandro. Dir. Carol Morais. Experimental. 13:42 min. 2017. Ceará.

Leide. Dir. João Marcos Maia. Documentário. 13 min. 2019. Ceará.

Maria Maculada. Dir. Bruno Bressam e Leão Neto. Documentário. 20 min. 2018. Ceará.

Não Fique Triste, Menino. Dir. Clébson Oscar. Documentário. 8 min. 2018. Ceará.

Nego Tem que se Virar. Dir. Mike Dutra. Ficção. 23 min. 2017. Ceará.

Nenúfares. Dir. Beatriz Lizaviêta. Ficção. 21 min. 2018. Ceará.

O Mergulho dos Pássaros. Dir. Harley Almeida. Experimental. 13 min. 2018. Ceará.

Ponte Velha. Dir. Victor de Melo. Documentário. 23 min. 2018. Ceará.

Presente. Dir. Rodrigo Pedroza. Experimental. 16.20 min. 2018. Ceará.

Quando o Mar. Dir. Lua Alencar. Experimental. 10 min. 2018. Ceará.

Sessão Especial. Dir. Gabriela Queiroz. Ficção. 20 min. 2017. Ceará.

Sudestino(s). Dir. Germano de Sousa. Documentário. 20 min. 2017. Ceará.

Tempo de Tudo, Tempo de Nada. Dir. Ana de Sousa. Documentário. 15 min. 2018. Ceará.

Terra Ausente. Dir. Robson Levy. Ficção. 14 min. 2018. Ceará.

Teto. Dir. Darwin Marinho. Experimental. 15 min. 2017. Ceará.

Virá dos Olhos teus. Dir. Anderson Damasceno. Ficção. 22 min. 2018. Ceará.

Em breve, o Cine Ceará divulgará a Mostra de Cinema Peruano, que será realizada de 31 de julho a 5 de agosto, na Caixa Cultural Fortaleza, as exibições especiais, homenagens, entre outras informações desta edição.