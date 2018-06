Cinderela Pop é uma adaptação do livro homônimo de sucesso de Paula Pimenta (escritora com mais de 2 milhões de livros vendidos), a primeira, para cinema. Faz parte da série das princesas modernas, que tem sua sequência com Princesa Adormecida e Princesas das Águas, que também serão adaptados pela produtora Panorâmica nos próximos anos.

O livro de Paula Pimenta retrata uma princesa dos dias atuais. Inspirado na história da Cinderela, a autora cria uma versão contemporânea para a princesa Cintia, uma menina antenada, com opiniões próprias, decidida e que adora música.

Em Cinderela Pop, dirigido por Bruno Garotti, Cintia (Maisa Silva) vivia um conto de fadas da família perfeita: sonhava encontrar um príncipe e era uma menina totalmente romântica até que flagra seu pai traindo sua mãe e passa a desacreditar no amor. Mas sua vida muda novamente e a princesa moderna se descobre apaixonada.

As filmagens do longa vão até o final de junho, no Rio de Janeiro, e a previsão de estreia nos cinemas é para 2019.