O 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro abriu inscrições para a Mostra Futuro Brasil e para o II Festival Universitário de Cinema de Brasília (FestUni). A curadoria do festival escolherá seis filmes em processo de finalização para a Mostra Futuro Brasil, que podem ser submetidos à seleção até 7 de julho, enquanto a comissão de seleção específica do FestUni escolherá 20 filmes de curta-metragem, que serão recebidos pela organização até 11 de julho. As inscrições podem ser feitas no site do Festival de Brasília, no qual estão disponíveis os regulamentos de todas as mostras. Também estão abertas inscrições para a Mostra Competitiva e para a Mostra Brasília, ambas até 24 de junho.

A Mostra Futuro Brasil existe no festival desde a 50ª edição e tem como objetivo dar visibilidade às obras brasileiras de longa-metragem ainda não finalizadas. No Festival de Brasília, esses filmes terão oportunidade de passar por avaliações/consultorias de profissionais responsáveis pela curadoria e seleção de grandes festivais internacionais, que assistirão às sessões fechadas dos selecionados. Serão pré-selecionados 15 filmes, dentre os quais seis títulos serão escolhidos para tomar parte da mostra durante o Festival de Brasília. As obras escolhidas para participação na mostra serão divulgadas até dia 3 de agosto e o filme vencedor da Futuro Brasil recebe prêmios técnicos para fins de finalização. O regulamento da Mostra Futuro Brasil está disponível aqui.

A segunda edição do Festival Universitário de Cinema de Brasília, parceria com o Fórum de Ensino de Cinema e Audiovisual (FORCINE), selecionará 20 filmes de curta-metragem com até 20 minutos de duração, que serão exibidos no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. As produções devem ter sido finalizadas a partir de janeiro de 2017, dos gêneros de ficção, documentário, animação ou que estejam na classificação de obra experimental. A lista dos filmes escolhidos para a mostra estará disponível no site do Festival de Brasília até o dia 15 de agosto. O edital do II Festival Universitário de Cinema de Brasília está disponível aqui.

O Festival de Brasília completa 51 anos em 2018 e é o mais longevo festival de cinema do país. Esse ano ele segue com 10 dias de programação descentralizada, ocupando ao menos sete regiões administrativas do DF e incorporando dois finais de semana em sua programação, que conta com direção artística do cineasta Eduardo Valente. Entre 14 e 23 de setembro, os amantes do cinema de todo o país terão os olhos voltados à grande celebração do cinema nacional, com exibições de filmes no Cine Brasília, além de atividades formativas e etapas dedicadas à prospecção de mercado, sitiadas no Museu Nacional de Brasília e Biblioteca Nacional.