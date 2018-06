A 13ª edição do Festival de Cinema e Vídeo do Tocantins – Chico abriu o período de inscrições para participar das mostras competitivas e especiais do festival. A mostra competitiva abrange os curtas de todos os gêneros, falados ou legendados em língua portuguesa, sendo dividida em: Mostra Brasil, de realizadores nascidos ou residentes no Brasil; e Mostra Tocantins, de realizadores atuantes no Estado do Tocantins. O período de inscrições segue até 15 de agosto e deverão ser realizadas através do formulário de inscrição devidamente preenchido na plataforma www.festivalchico.com.

Para a Mostra Brasil, serão selecionados filmes de até 30 minutos de duração, com temática e gêneros livres, produzidos a partir de 2016. Na Mostra Tocantins, os filmes selecionados poderão ter até 40 minutos de duração e produzidos a partir de 2014, também livre.

As inscrições para as mostras especiais compreendem: Mostra Infâncias, na qual podem ser inscritos filmes de até 50 minutos, produzidos a partir de 2014, no Brasil e países de língua portuguesa, e Mostra Regional, na qual podem ser inscritos filmes de até 90 minutos, produzidos a partir de 2013, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Os filmes da Mostra Regional poderão igualmente ser convidados por curador(es) indicados pela organização do Festival Chico e associação Conexão Norte-Nordeste-Centro-Oeste (CONNE). A lista com os filmes selecionados para as mostras competitivas e especiais será divulgada até o dia 4 de setembro, na página web, redes sociais e canais de divulgação do Festival Chico.

O Júri técnico tem como presidente Sérgio Ricardo Soares, pesquisador e professor das áreas de Teoria da Comunicação e Cinema, no curso de Jornalismo na Universidade Federal do Tocantins. Ele é composto ainda por Marcelo Ikeda, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC) e autor de diversos livros na área do cinema; e por Denise Jancar, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de Distribuição e Licenciamento de filmes (curtas e longas).

As premiações do Festival Chico acontecem no dia 29 de setembro, na cerimônia de encerramento do festival, e serão realizadas por Júri Técnico e Popular. Os filmes ganhadores pelo Júri Técnico na Mostra Tocantins serão premiados com o Troféu Chico 2018 nas categorias: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Edição. Além da premiação com o troféu, o Júri Técnico concede o Prêmio Especial ao Melhor Filme da Mostra Tocantins, sendo este destinado ao produtor do filme, uma Residência Artística Internacional em festival internacional de cinema realizado no exterior em 2018. Este Júri também concede à Mostra Brasil o Troféu Chico 2018 para o Melhor Filme desta categoria junto à Residência Artística Internacional, sendo esta destinada ao Produtor ou Diretor do filme.

O Júri Popular, constituído pelo público espectador, escolhe o Melhor Filme em todas as mostras: Mostra Brasil, Mostra Tocantins, Mostra Infâncias e Mostra Regional. Os filmes com maior número de votos em cada exibição serão premiados com o Troféu Chico 2018.