O Festival MIMO de Cinema, que acontece paralelamente à programação musical do MIMO Festival, abriu as inscrições dos filmes até 3 de agosto. Poderão se inscrever produções inéditas que tratem a música como tema central, em formatos curta, média e longa-metragem, e que sejam produções recentes, finalizadas a partir de janeiro de 2017.

A curadoria e programação do festival é feita por Rejane Zilles, e para a seleção dos filmes inéditos são convidados ainda dois críticos de cinema. Uma vez selecionados os filmes, cada cidade ganha sua programação, com pequenas variações de uma para outra, garantindo a pluralidade e dialogando com públicos e circuitos locais.

Os filmes são projetados em salas de cinema, tendas, centros culturais e ao ar livre, nos pátios de igrejas históricas, nas cidades de Paraty, Rio de Janeiro, São Paulo e Olinda, com entrada gratuita. Muitas vezes o público pode apreciar a história de um artista na tela e ouvi-lo na programação de concertos que ocorre simultaneamente.

No Brasil, o MIMO Festival 2018 vai acontecer em quatro cidades: Paraty, de 28 a 30 de setembro, Rio de Janeiro, de 15 a 17 de novembro, São Paulo, de 19 e 20 de novembro, e Olinda, de 23 a 25 de novembro. A programação dos eventos será divulgada a partir de agosto.