Seguindo o lema “mulher alterada não é louca, é uma pessoa que está mudando”, “Mulheres Alteradas”, nova comédia da O2 Filmes, coproduzida pela Globo Filmes e Telecine, mostra as quatro protagonistas – interpretadas por Deborah Secco, Alessandra Negrini, Maria Casadevall e Monica Pozzi – em situações cotidianas capazes de tirar qualquer mulher do sério. Com distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes, o filme abriu a última edição do festival Cine PE e estreia nos cinemas dia 21 de junho.

“Mulheres Alteradas” é a primeira adaptação para o cinema dos quadrinhos da argentina Maitena, grande sucesso nos anos 90. O trailer revela que as quatro atrizes principais ganharam versões animadas, assinadas por Chico Zullo, diretor de arte da O2, e inspiradas nos traços das tirinhas da Maitena.

Primeiro longa-metragem de Luis Pinheiro (das séries “Samanta!” e “Lili, a Ex”), com roteiro de Caco Gualhardo (que é também cartunista, autor de ”Os Pescoçudos” e “Lili, a Ex”), “Mulheres Alteradas” conta ainda com Sérgio Guizé e Daniel Boaventura no elenco principal e participações especiais de Mário Gomes, Patrycya Travassos, Sueli Franco, Stepan Nercessian, entre outros. A produção é de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck.

A comédia trata sobre os dilemas tragicômicos enfrentados por quatro mulheres em diferentes fases da vida: Leandra (Maria Casadevall) está na crise dos 30. Solteira, não aguenta mais a intensa vida noturna; sua irmã, Sônia (Monica Iozzi), é o oposto. Casada e com dois filhos, sonha com uma noite de curtição. Já Marinati (Alessandra Negrini) é uma advogada workaholic que se apaixona justo quando sua carreira está deslanchando. E Keka (Deborah Secco) está ansiosa com a viagem que programou para salvar seu casamento.