Marcado para acontecer entre os dias 17 e 25 de agosto, o 46º Festival de Cinema de Gramado já tem o seu filme de abertura: “O Grande Circo Místico”, 18º longa-metragem do cineasta Cacá Diegues. Inspirado no poema de Jorge de Lima, e com trilha sonora repleta de clássicos de Chico Buarque e Edu Lobo, o filme conta a história de cinco gerações de uma mesma família circense, do apogeu à decadência, passando por grandes amores e aventuras.

Responsável por títulos como “Xica da Silva”, “Bye Bye Brasil”, “Quilombo”, “Um Trem para as Estrelas” e “Tieta do Agreste”, Cacá Diegues esteve recentemente no prestigiado Festival de Cannes, apresentando “O Grande Circo Místico” fora de competição. Agora, ele desembarca no Palácio dos Festivais para fazer a primeira exibição nacional do longa, previsto para estrear comercialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de setembro.

Para quem for à Serra Gaúcha prestigiar tanto a estreia da 46ª edição do Festival quanto a do próprio filme, a promessa é de uma noite de gala também por parte do grande elenco, que reúne nomes como Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Antônio Fagundes, Juliano Cazarré, Marcos Frota, Mariana Ximenes e Vincent Cassel.