Estão abertas, até o dia 16 de julho, as inscrições para a 10ª Semana de Cinema (ex-Semana dos Realizadores), que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro.

Filmes de curtas, médias e longas-metragens, finalizados em 2017 ou 2018, devem preencher a ficha de inscrição online, no site do festival, www.semana.art.br, fornecendo um link para visionamento da obra completa. Serão aceitas inscrições de longas-metragens com duração a partir de 60 minutos e curtas e médias-metragens de até 59 minutos.

A lista de filmes selecionados será divulgada no mês de outubro.