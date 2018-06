© Emmanuele Jacobson-Roques

Terminaram, em Paris, as filmagens de De Pernas pro Ar 3, continuação da franquia estrelada por Ingrid Guimarães que já levou mais de 8 milhões de espectadores aos cinemas. Na capital francesa, o longa foi rodado em locações como Avenida Champs-Élysées, as margens do Rio Sena, Jardim de Luxemburgo, Pont Neuf, Bateau Mouche, entre outros.

O terceiro filme da franquia ganhou direção de Julia Rezende, que rodou seu sexto longa, depois das comédias Meu Passado me Condena 1 e 2 é Um Namorado para minha Mulher, do romance Ponte Aérea e da comédia dramática Como É Cruel Viver Assim, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 16 de agosto depois de ser exibido em diversos festivais internacionais.

O sucesso da rede de lojas Sexy Delícia leva Alice Segretto (Ingrid Guimarães) a um tour pelo mundo, de Tokyo a Londres, de Madrid ao Paquistão, numa correria sem fim. Em meio a tantas idas e vindas, a workaholic percebe que não tem conseguido acompanhar sua família, que também cresceu. Além de João (Bruno Garcia) e Paulinho (Eduardo Mello), os Segretto agora têm mais uma presença marcante: a pequena Clarinha (Duda Batista), de apenas 6 anos, que fica sob os cuidados da fiel Rosa (Cristina Pereira).

Impetuosa, Alice toma uma decisão inusitada. Decide se aposentar e entregar o comando dos negócios para sua mãe, Marion (Denise Weinberg). Mas quando surge uma competidora com potencial para roubar a cena, a vida de Alice fica mais uma vez de pernas pro ar. É a jovem Leona (Samya Pascotto) que vai provocar em Alice a vontade incontrolável de voltar ao mercado de produtos eróticos e retomar seu lugar.

O filme tem roteiro de Marcelo Saback, René Belmonte e Ingrid Guimarães, com produção da Morena Filmes, coprodução da Globo Filmes e do Telecine e distribuição da Paris Filmes/Downtown Filmes. De Pernas pro Ar 3 será lançado nos cinemas em dezembro deste ano.