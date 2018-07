O Anima Mundi, maior e mais importante festival de cinema de animação da América Latina, abriu as inscrições para a 13ª edição do Anima Forum, que reúne masterclasses, palestras, mesas-redondas, sessões de coaching e rodadas de negócios, voltadas para profissionais e estudantes do mercado de animação. O evento acontece no Rio de Janeiro (Centro Cultural Correios), entre os dias 24 a 27 de julho, e em São Paulo (Caixa Belas Artes), de 1 a 4 de agosto.

Nesta edição, o Forum vai abordar três áreas de interesse: o mercado, o profissional e a obra. As reflexões acerca da realidade e dos desafios da animação brasileira, os conhecimentos inovadores e experiências de grandes profissionais e o conteúdo artístico e técnico dos produtos conduzirão as palestras, debates e mesas-redondas.

Nas aguardadas e tradicionais masterclasses, os convidados serão Wesley Rodrigues, Anita Doron e Jean-Louis Padis. O brasileiro Wesley Rodrigues, autor de uma obra absolutamente original, vai apresentar a palestra “Do esboço inicial ao desenho final: como se faz uma animação”. Wesley é animador, ilustrador e quadrinista que possui trabalhos como “Faroeste: Um Autêntico Western” (2013), “Viagem na Chuva” (2014) e “O Violeiro Fantasma” (2017), vencedor do Kikito de melhor Direção de Arte em 2017. Anita Doron, roteirista indicada ao Globo de Ouro pelo roteiro adaptado de “The Breadwinner” (2017), longa-metragem indicado ao Oscar de melhor filme de animação, vencedor do grande prêmio do Festival de Annecy e que será exibido durante festival. Na masterclasse, Anita dará sua contribuição em uma área ainda muito carente na produção brasileira, a criação de roteiros. E Jean-Louis Padis, do Manuel Cam Studio, coprodutor do curta-metragem “Negative Space”, que venceu do Grande Prêmio Anima Mundi de 2017 e foi indicado ao Oscar deste ano, demonstrará a interseção entre live-action e animação em sua aula sobre fotografia para stop motion.

Um dos destaques da programação do Rio será a entrevista com Guillermo García Carsí, autor de Pocoyo, que vai compartilhar com o público os detalhes da criação desta série que se tornou uma referência em produções pré-escolares. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, está confirmada a participação do animador Matias Liebrecht, conhecido pelo seu trabalho no longa “Isle of Dog”.

Para quem tem interesse em aprimorar seus projetos de séries, longas e outros formatos comerciais de animação, o Anima Coaching conta com presença de profissionais de diversas áreas do mercado de animação que orientarão os projetos visando torná-los mais competitivos. Os projetos participantes ainda concorrem ao Prêmio Supercoaching, que seleciona um destaque para receber uma consultoria aprofundada de um estúdio de animação onde acompanhará in loco os processos de produção de um show animado para TV. Além disto, o selecionado receberá o convite para participar do MAI, mercado de animação do festival Chilemonos, em Santiago e duas credenciais para participar do Rio2C 2019.

As Rodadas de Negócios também orientam projetos em estágio avançado, contribuindo para os últimos ajustes necessários para suas comercializações, bem como indicações de potenciais canais de distribuição ou modelos de viabilidade.

Outras temáticas relevantes, como a representatividade da mulher dentro da indústria de animação, as oportunidades de negócios dentro e fora do país, mecanismos de financiamento, serão apresentadas e discutidas por profissionais de diversas funções nas mesas-redondas e palestras.

As inscrições para o Anima Forum estão abertas e oferecem pacotes para todos os dias de evento ou ingressos diários, que custam entre R$ 150 e R$ 600, e podem ser adquiridos através do site http://www.animamundi.com.br/pt/programacao-2018.

Quem adquirir o pacote de 3 dias do evento no Rio de Janeiro terá acesso exclusivo ao Warm Up (24/07), além de garantir a entrada na edição de Masterclasses em São Paulo.