A programadora de televisão Box Brazil selecionou 32 projetos através de chamada pública realizada entre março e maio deste ano. Serão investidos mais de R$ 17 milhões de reais em conteúdos brasileiros para os canais da programadora.

O edital foi aberto apenas para produtoras audiovisuais independentes com sede nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Foram 237 projetos inscritos e habilitados.

Do valor total, R$ 3,6 milhões serão destinados a quatro projetos do Prime Box Brazil, canal dedicado ao cinema brasileiro. Ao Music Box Brazil, foram reservados R$ 5,9 milhões, distribuídos entre 13 séries documentais escolhidas entre mais de 87 projetos inscritos.

O canal Travel Box Brazil, que mostra os principais destinos de viagens do país e do mundo, receberá um investimento de R$ 3,9 milhões para 7 produções escolhidas. O FashionTV, canal de moda e beleza da programadora, distribuirá o valor de R$ 3,8 milhões em 7 séries e 1 telefilme.

Confira a lista dos selecionados por canal:

Prime Box Brazil

Territórios Negros – Lima Comunicação (BA)

O Baldio Som de Deus – Lume Produções Cinematográficas (MA)

Réus - 34 Filmes (DF)

Trago a Pessoa Amada – Orla Filmes (CE)

Music Box Brazil

Ventos do Brasil – Jaraguá Produções (PE)

Poetas da Mata Norte – Fábrica Estúdios (PE)

Lá em Casa Sessions 3ª Temporada – Attack Estudio (BA)

Andante 3ª Temporada – Recife Produções (PE)

Sr. José Ramalho – Edilberto Cipriano de Brito (PB)

Melô – Sotaque Filmes (MA)

O Som da Cor – Fusion Filmes (CE)

Divas do Brasil – Imaginaria Entretenimentos (PA)

BitRate: Som na Caixa – Baião de Dois Filmes (CE)

Elas por Elas – Attack Estudio (BA)

O Ben para Todo o Mal.DOC – Subverse Filmes (RS)

Os Sambas 2ª temporada – Reação Criação e Produção(MG)

Passado, Presente, Futuro – A História do Rock Rural de Sá & Guarabyra – Reação Criação e Produção (MG)

Travel Box Brazil

Heranças do Maranhão – Procontent Produções (MA)

Bar Brasil – Marahu Produções de Cinema e Televisão (PA)

Panela Amazônia – Fonseca & Paes LTDA (PA)

Segredos do Coração da América do Sul – Cumbaru Produções Artísticas (MT)

O Mundo Delas – Caboré Produtores Associados (RN)

Piauí, Jornada pelo Tesouro das Américas – Mil Ciclos Produção Audiovisual (MA)

Cantos do Mar – Taguay Tayussy Bradão Souza (BA)

FashionTV

Entrando no Armário – Dabacuri Projetos e Produções (AM)

Fashion Music – Sylvia Patricia Produçôes Artísticas (BA)

Fora do Eixo – Bulb Produtora (BA)

Moda à Mão – Quatrocantos Produção (DF)

Moda Orgânica – Movioca Prod. Artísticas (BA)

Fashion to the Future – Fábrika Filmes (DF)

Circuito Ecomoda – Tapioca Cine (TO)

História da Moda em Paris – Zoom Fotógrafos Associados (RS)