O Curta Brasília – Festival Internacional de Curta-Metragem abre o período de inscrições para curtas-metragens e videoclipes que desejam participar da programação oficial da sétima edição do evento, que acontece de 13 a 16 de dezembro em Brasília.

Com público de mais de 8 mil pessoas em sua última edição, o Curta Brasília se firma como uma grande janela de exibição de filmes de curta-metragem do Brasil e de vários países. O evento vai além da tela tradicional contando também com experiências em realidade virtual, debates, oficinas, intervenções e performances, mercado criativo local e intercâmbio internacional entre realizadores e artistas.

Para participar da seletiva do festival, basta inscrever-se por meio do site www.curtabrasilia.com.br, desde que as obras inscritas sejam filmes ou videoclipes produzidos/finalizados em qualquer formato digital, de qualquer gênero, realizados em 2017 ou 2018, com duração máxima de 25 minutos e dirigidos por brasileiros residentes no país ou em outros países ou dirigidos por estrangeiros no Brasil, até o dia 31 de julho.

Os prêmios oficiais do festival são: Prêmio Curta Brasília para Melhor Filme, em duas categorias, Júri Popular (Troféu Curta Brasília + R$ 6 mil) e Júri Oficial (Troféu Curta Brasília + R$ 6 mil); Prêmio Decibéis para Melhor Videoclipe, em duas categorias, Júri Popular (Troféu Curta Brasília + R$ 2.500) e Júri Oficial (Troféu Curta Brasília + R$ 2.500); e troféus Curta Brasília de júri oficial em seis categorias, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Atuação, Melhor Montagem e Melhor Som.