O Discovery está com inscrições abertas para uma série produzida no Brasil pela Academia de Filmes, dedicada à popular cultura do Faça Você Mesmo. A cada episódio, os testes colocarão as habilidades criativas e técnicas dos participantes à prova. Quesitos como concentração, espírito de equipe e dedicação também serão avaliados pelos jurados, especialistas desse universo. A chamada para o reality pode ser conferida nesse link: https://tinyurl.com/y98h3jk7.

Os interessados podem se inscrever, até o dia 20 de julho, através de um formulário disponível no site do Discovery (www.discoveryinscricoes.com.br). Além dos dados pessoais, o candidato deve enviar um vídeo de até três minutos com uma minibiografia, contando sobre os projetos já realizados e os motivos que o levam a querer participar da atração, que tem estreia prevista para 2019.