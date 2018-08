O Festival comKids Interativo 2018 recebe inscrições gratuitas para profissionais e demais interessados em participar de debates sobre conteúdos de qualidade para o público infanto-juvenil. Com foco exclusivo na produção digital interativa para crianças e jovens, o evento será realizado dias 16 e 17 de agosto, no Goethe-Institut São Paulo (Rua Lisboa, 974 – Pinheiros, SP). Criadores, educadores, desenvolvedores, diretores, produtores, programadores, escritores, roteiristas, designers, animadores e agentes culturais poderão participar de dois dias de troca de informações e reflexões, além de conhecer aplicativos, games, livros digitais, plataformas e produções transmídia, realizados no Brasil e na América Latina.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto, por meio do link comkidsinscrições.

Destaques já confirmados:

Quinta-feira, 16 de agosto – das 9h às 18h – Conversas comKids

Na edição deste ano, já estão confirmados convidados internacionais com grande experiência, como a inglesa Sharna Jackson, diretora, escritora e curadora, especializada em iniciativas digitais criativas, socialmente engajadas na cultura e no entretenimento; e o norte-americano David Kleeman, profissional dedicado a analisar a mídia para crianças.

As brasileiras Janaina Tokitaka e Priscila de Oliveira, a colombiana Marcela Benavides e a argentina Micaela Puig debaterão o tema infância e cultura digital. Renata Tomaz, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense (UFF), do Rio de Janeiro, falará sobre um assunto que ganhou relevância nos últimos dias e é o foco de seu mais recente trabalho: O que você vai ser antes de crescer? Youtubers, Infância e Celebridade.

Realidade virtual será tema na apresentação dos projetos: Dinos do Brasil, com Keila Matsumura e Luiz Eduardo Anelli, e Modern Art, desenvolvido por alunos de uma escola pública do Rio de Janeiro. Aprendizagem criativa na escola pública será o assunto desenvolvido pela professoraGislaine Batista Munhoz. O tema Acessibilidade e Inclusão, com Pedro Milliet, e as estratégias de plataformas como Pakapaka, da Argentina, e Futura, do Brasil, também serão assuntos discutidos nesse dia.

Sexta-feira, 17 de agosto – das 9h às 18h – Apresentação dos 16 finalistas e premiação

Em 2018, o Festival comKids Interativo recebeu 74 inscrições válidas para as cinco categorias da competição: Apps, Games, Livros digitais, Plataformas e Produções transmídia. Deste número, 57 obras são do Brasil, 10 da Colômbia, três do Chile, duas da Argentina, uma do Equador e outra do Uruguai. Após uma cuidadosa análise dos pré-jurados, o evento chegou aos 16 finalistas dos seguintes países: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Equador.

Na sexta-feira, dia 17 de agosto, os 16 finalistas serão apresentados pelos desenvolvedores ao público do comKids, que terá a oportunidade de tirar dúvidas e debater antes de votar em seus favoritos. A Spcine, a EBAC -Escola Britânica de Artes Criativas – e a Faculdade Melies de Tecnologia oferecem os prêmios aos melhores trabalhos: smartphones de última geração e bolsas de estudo integrais em cursos afins.

Durante o mês de agosto, o comKids Interativo vai realizar mostras audiovisuais, não competitivas e grátis, de produções infanto-juvenis na Unibes Cultural e no Circuito Spcine. Haverá sessões acessíveis para pessoas com deficiência. Não há necessidade de se inscrever para estes eventos. A programação detalhada das mostras será anunciada em breve.