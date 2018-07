O Avental Rosa

A pré-estreia de “Correndo Atrás”, comédia black de Jeferson De, protagonizada por Ailton Graça e Juliane Alves, sai de cena na competição do 46º Festival de Cinema de Gramado. Em seu lugar, entra “O Avental Rosa”, de Jaime Monjardim, protagonizado por Cyria Coentro.

O comando do festival gaúcho diz que a mudança é devida “à agenda de lançamento do filme de Jeferson De”. Daí, a substituição por “Avental Rosa”. Na verdade, repete-se, em Gramado, o que ocorreu com “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert. O filme fora selecionado para a disputa ao Troféu Kikito, mas, como realizaria, antes de Gramado, sua pré-estreia paulistana, foi excluído. Desta vez, “Correndo Atrás” terá sua première nacional no 13º Festival do Cinema Latino-Americano de São Paulo, que homenageará Jeferson De e exibirá todos os seus filmes de curta e longa-metragem.

Jaime Monjardim, diretor do blockbuster “Olga”, define “O Avental Rosa” como “um filme absolutamente pessoal”. No centro da narrativa, está Alice, uma mulher solitária de 50 anos que cuida de pacientes terminais. No elenco, além de Cyria Coentro, estão César Troncoso, Tania Bondezan, Bruno Cabrerizo, Nicette Bruno e Leonardo Medeiros.

O 46º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 17 e 25 de agosto. A relação completa de todos os filmes concorrentes, entre curtas e longas-metragens, além de outros detalhes e novidades sobre o evento podem ser conferidos no site www.festivaldegramado.net.