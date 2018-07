O 2° Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro prorrogou, até o dia 20 de julho, as inscrições para curtas-metragens finalizados a partir de janeiro de 2016, com duração de até 30 minutos, através do site www.metrouniversitario.com.br.

O núcleo do festival são os curtas, mas, nos mesmos moldes da primeira edição, o festival prepara para este ano uma série de atividades que vão além da tela: oficinas, debates, exibição de longas-metragens e o MetrôLab, laboratório de projetos de curtas-metragens universitários que, em parceria com o CTAV, premiará o melhor projeto com aluguel de equipamentos de câmera.

O 2° Metrô acontece entre os dias 21 e 25 de novembro e é um projeto realizado com o apoio do Fundo Municipal da Cultura de Curitiba – Programa de Apoio e Incentivo à Cultura de Curitiba, através do edital Produção Audiovisual FCC/FSA 2017.